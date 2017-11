Más de 2,000 personas participaron en el evento para crear conciencia social sobre el Síndrome de Down

(Fotografía por: Tucson News Now)

Más de 2,000 personas participaron en un evento en Reid Park para crear conciencia sobre el Síndrome de Down.

La decimoquinta edición anual de 'Buddy Walk' reúne a familias de todo el sur de Arizona para participar en actividades gratuitas, incluido un paseo por el estanque del parque, en un esfuerzo por reconocer a los niños con síndrome de Down. El Tucson Buddy Walk es uno de los más de 250 en todo el país y el mundo.

El año pasado, el evento recaudó más de $ 14 millones en todo el país. El dinero se destina a programas y servicios locales que benefician a las personas con Síndrome de Down.

"The Buddy Walk es una oportunidad para concienciar sobre quién es Matthew y qué es el Síndrome de Down", dijo Scott Speder, quien tiene un niño de 6 años con Síndrome de Down.

"Lo que sea que haga, está 100% involucrado", dijo Speder. "Eso es solo un recordatorio increíble sobre dónde realmente se debe vivir la vida. No puedes vivir en el futuro, no puedes vivir en el pasado ".

