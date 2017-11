Víctima en la explosión del almacén de jojoba recuperándose en la unidad de quemaduras de Phoenix

Casi una semana después de una horrible explosión industrial en el lado sur de Tucson, dos de los empleados continúan luchando por sus vidas en la unidad de quemados en Phoenix. Isidro Olvera es uno de ellos.

Estuvo trabajando la noche del miércoles pasado, 8 de noviembre en Desert Whale Jojoba Company, cerca de la calle 22 y Aviation Parkway, cuando la explosión hirió a cinco empleados, dejando a dos de ellos, incluido Olvera, con quemaduras graves.

Su esposa, Nayely, habló con Tucson News Now fuera del hospital el martes y nos dio una actualización sobre su condición, "Todavía está en la etapa crítica, pero se ha mantenido estable durante los últimos días. Se sometió a cirugía ayer".

La pesadilla de Nayely Olvera comenzó hace seis días, cuando recibió la llamada, su esposo, a quien le dicen Izzi, resultó herido en la explosión. Todo lo que puede hacer ahora es esperar y rezar por lo mejor, "Estaba en estado de shock. No sabía exactamente qué esperar porque me dijeron que estaba en una explosión y está herido, pero no sabía que iba a ser así de malo ".

Nayely dice que la bola de fuego masiva quemó más de la mitad del cuerpo de Izzi, "(está quemado) en su abdomen, su pecho, sobre todo sus antebrazos, sus manos, su cara, espalda y muslos".

Nayely solo pudo hablar con Izzi inmediatamente después de que fue transportado a UMC la noche de la explosión. En cuestión de horas, fue trasladado en avión al centro de quemados en Phoenix, donde ha estado en coma inducido desde entonces, "solo quieren mantenerlo cómodo hasta que pueda despertar".

Aunque Izzi permanece en estado crítico, cada día que pasa trae esperanza, y Nayely sabe que va a ser un largo camino hacia la recuperación, "Creo que lo peor ha pasado, pero es solo un juego de espera y paciencia en este momento con el proceso".

La pareja tiene tres hijos que ahora se quedan con sus abuelos durante la estadía en el hospital y la recuperación de Isidro. Un compañero de trabajo ha configurado una cuenta de GoFundMe para ayudar con el aumento de las facturas y gastos médicos. Puede donar aquí si lo desea: https://www.gofundme.com/mwanvv-olvera-family.

En cuanto a qué causó la explosión, los investigadores aún están tratando de determinarlo.

