La comunidad de Arizona recibe una subvención para hacer frente a la epidemia de opioides

Una comunidad del sur de Arizona está recibiendo una gran subvención para ayudar a abordar los problemas de drogas y opiáceos en toda la región.

El condado de Cochise recibió una subvención de $ 100,000 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para abordar el problema.

"Dos personas en Arizona mueren al día debido a los opiáceos", dijo Carrie Langley, directora de Cochise Health and Social Services.

Langley dijo que una gran parte del problema es que los médicos prescriben en exceso y la subvención se usará para educar y entrenar.

"Nos asociaremos con los proveedores de la comunidad para comprender las bases de datos que están disponibles y cómo utilizarlas para que puedan ver dónde acceden sus pacientes a los medicamentos", dijo Langley.

Carmen Arnold tenía solo 12 años cuando se enganchó con drogas como la metanfetamina y las píldoras de velocidad.

"Todas las mañanas, desde que me despertaba hasta que me iba a la cama, estaba consumiendo drogas, era mucho", dijo Arnold. "En un momento fue realmente, muy difícil. Me quedé sin hogar porque tus amigos se dan por vencidos contigo. Lo oculté a mi familia. No busqué ayuda ".

Arnold dijo que la ayuda es exactamente lo que los usuarios de drogas necesitan para vencer su adicción.

Langley dijo que el Departamento de Salud planea crear conciencia sobre el sistema de informes electrónicos, que le informa a los médicos si ya se han recetado medicamentos a un paciente en otro lugar.

Arnold, que ha estado sobria durante 16 años, espera que la subvención sea la respuesta para aclarar el abuso de sustancias en la comunidad.

"Una persona, si ayudas a una sola persona, así es como empiezas", dijo.

