Conductora de camioneta con letrero dirigido a Trump fue arrestada por orden judicial pendiente

Una propietaria de una camioneta con un mensaje para el presidente Donald Trump y sus votantes que incluía la palabra F fue liberada bajo fianza después de ser arrestada por una orden judicial pendiente.

"F --- Trump and f --- you for voting for him", dice la controvertida calcomanía de la camioneta de Karen Fonseca, que también muestra una mano que da el dedo medio.

Fonseca fue arrestada el jueves después de que la Oficina del Sheriff del condado de Fort Bend dice que recibió un aviso sobre una orden de arresto pendiente.

Los registros muestran que la mujer fue acusada de fraude.

Un día antes de su arresto, el Sheriff Troy E. Nehls publicó en Facebook que había recibido quejas sobre la etiqueta de Trump y que podría ser ilegal.

El esposo de Fonseca, Mike Fonseca, dice que fue arrestada en su casa frente a su hija de 6 años, y él cuestiona el momento del arresto.

"Creo que es por la calcomanía. Creo que, si Nehls quiere hablar con nosotros, no vamos a llamarlo y hablar con él. Creo que esa es la única forma en que puede hablar con ella es que la escojan e encarcelándola, para que pueda hablar con ella ", dijo Mike Fonseca.

La fianza de Karen Fonseca estaba fijada en $ 1,500. La liberaron el jueves por la noche.

La mujer dice que no sabía que tenía una orden.

"La gente abusa de la insignia en mi opinión, y el dinero habla: dinero en ese extremo y gente con dinero en el otro extremo. Esta fue la primera vez que di la vuelta y él dijo: 'Tenemos una orden'. Y digo '¿Puedo verlo? ¿Por qué?' Y dije: 'Nunca he sabido que tenía una' ", dijo Karen Fonseca.

El fiscal de distrito del condado de Fort Bend dice que tener la calcomanía no es un crimen, y que no tomaría el caso.

En su publicación de Facebook eliminada desde entonces, Nehls dijo que quería hablar con el propietario de la camnioneta para ver si podían acordar una modificación del mensaje. De lo contrario, el conductor podría ser acusado de conducta desordenada.

Karen Fonseca dice que está sorprendida de que Nehls no pueda contactarla, ya que está dispuesta a sentarse con él, pero insiste en que no tiene planes de quitar el letrero.

La mujer dice que mando a hacer la calcomanía hace 11 meses por $ 25. Su problema principal con el presidente es que ella no está de acuerdo con el prometido muro fronterizo.

El caso ha provocado un debate sobre la naturaleza de la libertad de expresión.

