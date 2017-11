Arizona Snowbowl abre el martes, marcando la temporada del 80 aniversario

Después de un par de retrasos, Arizona Snowbowl abrirá en Flagstaff, comenzando su 80 aniversario el martes 21 de noviembre.

Con su apertura el martes, Snowbowl es la primera área de esquí en abrir en Arizona esta temporada.

Snowbowl enfrentó un par de retrasos debido a las cálidas temperaturas. Afortunadamente, las temperaturas más frías durante el fin de semana permitieron que las tripulaciones hicieran nieve el viernes y sábado.

"Si bien tuvimos que retrasar nuestra apertura debido a un clima inusualmente cálido y seco, nuestros equipos han aprovechado cada noche fría para hacer tanta nieve como sea posible", dijo J.R. Murray, gerente general de Arizona Snowbowl. "Estamos entusiasmados de dar el puntapié inicial a la temporada número 80 de esquí, y nuestros equipos de montaña han estado trabajando todo el día haciendo nieve y arreglando los pendientes hasta que pudimos determinar que había suficiente nieve para abrir un ascensor con esquí de arriba a abajo. "

El telesilla de Agassiz estará abierto todos los días de 9 a.m. a 4 p.m. y proporcionará acceso desde la terminal de descarga intermedia a 25 acres de terreno abierto, incluidos los senderos intermedios Midway Catwalk, Logjam, Wild Turkey y Round Up. No hay terreno para principiantes actualmente disponible.

Los boletos de ascensores ya están disponibles para su compra en la tienda deportiva Agassiz. Los boletos para adultos cuestan $ 49 y para los niños $ 29. Para conocer los precios de los boletos de ascensor y más, haga clic o toque aquí.

"Muchas gracias a los incansables esfuerzos de todo nuestro personal que ha estado preparando nuestro complejo para el día de la inauguración", dijo Murray. "Nuestro 80 aniversario promete ser una temporada emocionante con un nuevo telesilla cuádruple, un nuevo restaurante y eventos divertidos".

Descarga hoy la KOLD Noticias 13 aplicación.

APPLE: http://tucsonne.ws/29QiTkE.

ANDROID: http://tucsonne.ws/29CzyVP.

Hace ‘like’ nuestras páginas en Facebook/Twitter/Instagram.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NoticiasKOLD13/

TWITTER: https://twitter.com/noticiaskold13

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/noticiaskold13/