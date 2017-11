De paciente con cáncer a maestro en práctica en Banner UMC

PJ Quinn solo necesita terminar su curso como maestro en práctica para graduarse de Northern Arizona University.

Pudo haber completado el requerimiento hace meses, pero los tratamientos contra el cáncer lo sacaron dos veces en dos semestres.

Durante su estadía más reciente en el Banner University Medical Center en Tucson, el personal le ofreció la oportunidad de completar su práctica como maestro en un lugar familiar para él: el hospital.

Los pacientes de Diamond Children's en Banner UMC que necesitan mantenerse al día con sus tareas escolares recurren a Quinn para que los ayude.

"Hay pitidos, cables y personas enfermas en todas partes", dijo. "Y luego vienes aquí y es como un pequeño escape".

El salón de clases tiene una mesa y sillas, muchos libros, juegos y cualquier otra actividad que un estudiante pueda desear fuera de una escuela tradicional.

"Me gusta jugar con ellos ... mantener sus mentes en movimiento", dijo Quinn. "Cuando están en el hospital, no les importa hacer la tarea, pero si pueden divertirse mientras están aquí, es algo que me gusta aprovechar".

Jonas, un niño de 10 años con el mismo diagnóstico que Quinn, fue su estudiante el martes, 21 de noviembre. Jonas es un gran fanático de los Oakland Raiders. Quinn es todo sobre los Philadelphia Eagles. Entre las lecciones, a los dos les gusta hablar de fútbol.

Más importante aún, Quinn le informa a Jonas qué esperar de su tratamiento. Primero Jonas necesitó cirugía en su rodilla, al igual que Quinn. Entonces fue su pulmón, al igual que Quinn.

"Hablé con PJ al respecto, pero no con mis amigos", dijo Jonas.

"Esto es lo más difícil por lo que probablemente va a pasar", dijo Quinn. "Siempre tiene una sonrisa en su rostro. Es loco, me hace volar la cabeza".

Quinn se gradúa en un par de semanas. Jonas necesitará más tiempo para recuperarse, pero está ansioso por unirse a sus amigos en el quinto grado el próximo año escolar.

