Pase por la fiesta de adopción "Black Fur-Day" en PACC

Pima Animal Care Center ofrecerá fiestas de adopción de "Black Fur-Day" en Tucson y Amado el viernes 24 de noviembre.

"Estamos muy agradecidos de que Petco Foundation se haya dedicado a ayudar a nuestras mascotas, y esperamos enviar 300 perros y gatos a sus casas para los días festivos”, dijo la directora de PACC, Kristen Auerbach, en un comunicado reciente.

Las tarifas de adopción no se aplicarán en el refugio principal PACC 4000 North Silverbell Road de 10 a.m. a 4 p.m., y en Central Pet en Amado 2875 I-19 Frontage Road, de 11 a.m. a 3 p.m. Los adoptantes también se irán a casa con un kit gratuito de inicio de mascotas. Las mascotas también estarán disponibles para adopción de 10 a.m. a 4 p.m. en las tiendas Petco en 5625 East River Road, y en 585 East Wetmore Road.

Estas fiestas especiales de adopción fueron posibles gracias a una subvención de $15,000 de la Fundación Petco. PACC espera adoptar más de 300 mascotas durante el evento.

Se aplicará una tarifa de licencia estándar de $18 a perros adultos.

Además, cada fiesta Black Fur-Day tendrá música gratis, comida, actividades para niños y regalos de mascotas de Petco. Los que visitan el refugio de PACC desde el mediodía hasta las 2 p.m. obtendrá una pizza gratis de Papa Murphy's. Mientras tanto, los visitantes de Central Pet serán atendidos con ‘hot dogs’ de Sonora mientras buscan a su nuevo mejor amigo. Los visitantes de cualquiera de las ubicaciones también pueden registrarse para ganar canastas de regalo con temas de mascotas.

Aunque las fiestas de adopción del Día de Black-Fur son eventos de un día, el refugio de PACC extenderá las tarifas de adopción eximidas y ofrecerá regalos de adopción a través del Cyber ??Monday, 27 de noviembre. ¡Pase por su nuevo amigo fur'ever, lo está esperando!

Para más detalles sobre Black Fur-Day o para ver las mascotas adoptables de PACC, visite pima.gov/animalcare.

