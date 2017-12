Propietarios de pequeñas empresas del sur de Arizona reaccionan al nuevo plan de impuestos del Partido Republicano

El respaldo del senador de Arizona John McCain al proyecto de ley de impuestos del Partido Republicano el jueves 30 de noviembre, tiene a algunos en el área de Tucson ansiosos por el cambio y preocupados por lo que esto significara para ellos.

Nina Borgia-Aberle viajó de Tucson a Washington D.C. para hablar el miércoles 29 de noviembre sobre sus preocupaciones con respecto a la ley. Con los senadores de Hawái y Pensilvania a su lado, Borgia-Aberle dijo que solo el pensamiento que deroga el mandato de atención médica individual como parte de la factura la enferma del estómago.

"La gente de este país habló", dijo. "Y dijeron 'No, el seguro de salud es importante. Queremos asegurarnos de que las personas obtengan su seguro de salud'".

Como madre soltera y propietaria de una pequeña empresa, dijo que la Ley de Cuidado de Salud Asequible es lo que le permitió cuidar adecuadamente su salud. Dijo que sin ella, sus costos se dispararían y que la enterrarían por deudas como antes de inscribirse y pagar esos costos.

Borgia-Aberle es miembro de Moms Rising. La organización se describe a sí misma como "una organización popular en línea y en el terreno de más de un millón de personas que trabajan para lograr la seguridad económica para todas las madres, mujeres y familias en los Estados Unidos".

Ella dijo que el billón de dólares que se espera que este plan agregue al déficit nacional va en contra de la lección que inculcó en su hijo, Juan, desde que era joven.

"Siempre le he enseñado a mi hijo a no gastar dinero en cosas que no tiene, que no puede pagar, que no sabe que un cheque viene por correo, usted sabe, en un mes no podrá pagar esto ", dijo Borgia-Aberle. "Entonces, ¿por qué nuestro gobierno es tan fiscalmente irresponsable?"

Carlos Ruiz, dueño de HT Metals, no lo ve de esa manera. Él está a favor de lo que los legisladores republicanos han propuesto.

"Estoy pagando demasiados impuestos", dijo. "Me gustaría ver un alivio impositivo. Creo que la desgravación fiscal ... va a estimular el crecimiento económico".

Específicamente, en su compañía de fabricación que fundó en 2003 y se mudó a un espacio más grande cerca de South Irvington Road y East Palo Verde Road en 2011.

Dijo que no había nada que le impidiera crecer en este momento, pero los beneficios para las corporaciones S, o para las compañías "de paso" como la suya, alentarían el crecimiento. Ruiz dijo que ayuda con las deducciones en los gastos de equipamiento y permite que sus cinco empleados de tiempo completo ahorren un poco más de dinero en sus cheques de pago.

"Estamos teniendo un buen cuarto trimestre y parece que ya tengo algunos pedidos planificados para enero", dijo.

Borgia-Aberle dijo que visitó las oficinas de los senadores John McCain y Jeff Flake cuando estaba en DC. Ella dijo que es importante que nuestros líderes electos escuchen a las personas que representan. Ruiz dijo que se sintió escuchado por los comentarios de McCain el jueves.

"No me estoy tomando el crédito", bromeó cuando mencionó enviar un correo electrónico a McCain. "Su apoyo fue importante para mí".

El senador recibió el respaldo de la Cámara Nacional de Comercio Hispana en un evento en HT Metals en el 2016.

